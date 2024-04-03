زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر تايوان، اليوم الأربعاء، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية المركزية مما أدى إلى حدوث أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى بعض الجزر في جنوب غرب اليابان.

وقالت إدارة الأرصاد إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب شرق هوالين في شرق تايوان.

وأعقب ذلك العديد من الهزات الارتدادية القوية بما في ذلك هزة بقوة 6.5 درجة. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ 7.4 درجة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض المباني في هوالين تضررت بشدة بسبب الهزات العنيفة.