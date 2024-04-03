السلطة الفلسطينية تجدد المطالبة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

طلبت السلطة الفلسطينية مجددا أن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وفقا لرسالة وجهتها يوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وجاء في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، تويتر سابقا، من بعثة المراقبة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء: "اليوم، أرسلت دولة فلسطين، وبناء على تعليمات من القيادة الفلسطينية، رسالة إلى الأمين العام تطلب فيها تجديد النظر في طلب عضويتنا".

وتضمن المنشور رسالة موقعة من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور يطلب فيها إعادة تقديم طلب فلسطيني عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة إلى مجلس الأمن في أبريل.

وقدمت السلطة الفلسطينية في سبتمبر 2011 طلبا للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة لكنها فشلت في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره في المجلس المؤلف من 15 دولة. وكانت الولايات المتحدة قد هددت باستخدام حق النقض ضد الطلب.

وحذرت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى من أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيلغي الاتفاقات السابقة التي تدعم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.