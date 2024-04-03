شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": خطاب تنصيب الرئيس خارطة طريق جديدة للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قال طارق الديب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل التنصيب بمثابة خارطة طريق جديدة للدولة المصرية، وتضمن العديد من الرسائل المباشرة بشأن ضرورة مشاركة المصريين وتكاتفهم في بناء الدولة المصرية واستكمال ما تحقق من إنجازات.

وأشار الديب، إلى أن الخطاب اتسم بالمصارحة والمكاشفة كعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته، إضافة إلى أنه تضمن رسائل طمأنة للمصريين حول الأوضاع الجارية، وقدرة الدولة المصرية على تخطى الصعاب، وامتلاك مصر مفاتيح النجاح في كافة المجالات، لافتا إلى أن الرئيس أعلن فى ولايته الجديدة استكمال مسيرة التنمية التى بدأها عام 2014، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع طارق الديب: "الرئيس أعلن في خطابه أيضا العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية، هذا على الرغم من النجاحات غير المسبوقة في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وكافة القطاعات على مستوى الجمهورية".

وأوضح القيادى بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس حريص على استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى، والسيطرة علي معدلات التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة، وتوطين الصناعات الثقيلة، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيدا بكم الإنجازات التي شهدتها ولا تزال الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها دور كبير في استعادت الدولة المصرية لدورها الريادى وأصبحت قِبلة للمستثمرين.