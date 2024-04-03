الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32975 قتيلا و75577 مصابا

افادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و83 جريحا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أن "ما لا يقل عن 32975 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 75577 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الاول".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".