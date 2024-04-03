افادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و83 جريحا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وأضافت أن "ما لا يقل عن 32975 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 75577 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الاول".
وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32975 قتيلا و75577 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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