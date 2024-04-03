الراعي: المحاصصة تحرم نصف المجتمع اللبناني من المشاركة في حكم البلد وإدارته

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس عيد البشارة في بكركي، الى انه "معا نقيم اليوم قداس الشكر على ثلاثة عشر عام من الخدمة ونقيمها ذبيحة استغفار عن كل خطيئة وذبيحة استلهام بشافعة امنا مريم العذراء".

ولفت الراعي الى انه "ما أحوج المجتمع اللبناني الى الشراكة والمحبة في غياب الثقة وتعطيل الدستور لمصالح خاصة كما هي الحال في عدم انتخاب رئيس جمهورية المأخوذ كرهينة"، معتبرا ان "المحاصصة تحرم نصف المجتمع اللبناني من المشاركة في حكم البلد وإدارته".