الجيش: تدابير أمنية وتوقيف أشخاص في منطقة الشمال

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي، انه "بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٢٤، نفذت وحدات من الجيش بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات تدابير أمنية في منطقة الشمال، شملت تسيير دوريات راجلة ومؤللة وإقامة حواجز تفتيش ظرفية وعمليات دهم منازل مطلوبين".

واشارت الى ان "بنتيجة التدابير، أوقِف 12 مواطنًا لارتكابهم جرائم إطلاق النار والإخلال بالأمن، وقد ضُبِطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".