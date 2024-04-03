اعلنت غرفة النحكم المروري انه "بسبب عطل طارئ على الخط الساخن ١٧٢٠ التابع لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات, وجاري المتابعة مع فرق الصيانة للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: عطل طارئ على الخط الساخن 1720 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.