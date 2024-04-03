شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان إلى 7 أشخاص وإصابة 736 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان، اليوم الأربعاء، بقوة 7.2 درجات، إلى 7 أشخاص، فيما وصل عدد المصابين إلى 736، حسب جهاز الإطفاء الوطني في تايوان.

وتعرضت تايوان، اليوم الأربعاء، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا على الأقل، ما أسفر عن انهيار عدد كبير من المباني، وإصدار تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية: "إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجات نحو 2400 شخص، ودمر كليًا وجزئيًا 50 ألف مبنى".

وحدد المركز الأميركي للمسح الجيولوجي مركز الزلزال على مسافة 18 كيلومترًا جنوب مدينة هوالين، وعلى عمق 34,8 كيلومترًا.