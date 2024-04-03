ميقاتي التقى مولوي وعرض مع منصوري الاوضاع المالية والمصرفية

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون تتعلق بوزارة الداخلية. وقد رافقت وزير الداخلية السيدة نجوى سويدان المكلفة بمهام مدير الادارة المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للاحوال الشخصية. وإجتمع ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وعرض معه الاوضاع المالية والمصرفية. كما استقبل ميقاتي على التوالي النواب: محمد سليمان، بلال حشيمي، احمد الخير وايهاب مطر وكريم كباره.

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