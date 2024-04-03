"نيويورك تايمز": مؤسسات الإغاثة العاملة في غزة تشعر بقلق أكثر من أي وقت

أعربت مؤسسات الإغاثة العاملة في قطاع غزة عن شعورها بقلق "أكثر من أي وقت مضى"، وذلك بعد مقتل 7 من عمال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غارة جوية إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الحادث يسلط الضوء على التحديات المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، خصوصا في ظل مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني على مدار الحرب في غزة.
واشارت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جولييت توما، إنه منذ بدء الحرب، "قتل 176 عاملا في أونروا".
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