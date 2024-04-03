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تعرف على المشمولين.. فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمفوضية، ورد لـ الخليج 365، "نعلن عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق الـ2024/4/4 ولغاية 2024/4/20".

وبينت، ان "المحافظات المشمولة بالتقديم هي أربيل - السليمانية – دهوك"، لافتة الى ان "التقديم يشمل الفئات التالية وهي: موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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