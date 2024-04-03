انت الان تتابع خبر "أوبك+" تبقي سياسة انتاج النفط دون تغيير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال الاجتماع الثالث والخمسون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الأربعاء، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، وأشارت اللجنة إلى وجود التزام من قبل الدول بالسياسات المتفق عليها المتعلقة بالإنتاج.ورحبت اللجنة بتعهد العراق وجمهورية كازاخستان بالوصول إلى معدلات الإنتاج المتفق عليها وتعويض فائض الإنتاج.

كما رحبت اللجنة بإعلان روسيا أن التعديلات الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات.

وأوضحت اللجنة أن الدول المشاركة والتي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر كانون الثاني وشباط واذلر 2024 ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 يسان 2024.

ونص البيان: "ستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في نيسان 2023، والتعديلات اللاحقة في تشرين الثاني2023 وشباط 2024".

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في 01 حزيران 2024.

