بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة يضع تضامننا مع إسرائيل أمام امتحان

ياسر رشاد - القاهرة - ضذقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك "إن حادث مقتل سبعة عمال إغاثة في غزة إثر استهدافهم في غارة إسرائيلية يضع تضامننا مع إسرائيل أمام الامتحان".

وأضاف توسك - في رسالة عبر منصة "إكس" موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفير إسرائيل إلى بولندا ياكوف ليفني، ونقلها راديو بولندا - "أظهرت الأغلبية العظمى من البولنديين تضامنا كاملا مع إسرائيل بعد هجوم حماس، واليوم تضعون هذا التضامن أمام امتحان شديد الصعوبة".

وكان نتنياهو قد وصف مقتل عمال الإغاثة بأنه "حدث مأساوي ألحقت فيه قواتنا أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة"، في حين أثارت تعليقات ليفني جدلا بعد أن قال "إن انتقاد تصرفات إسرائيل ينبع من معاداة السامية".

وكان مواطن بولندي وثلاثة بريطانيين وكندي-أمريكي وأسترالية وفلسطيني قد قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين تابعتين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة عقب انتهائهم من تخزين مواد إغاثية وصلت إلى القطاع.. وردا على ذلك، أعلنت المنظمة تعليق أعمالها في غزة، مؤكدة أنها كانت قد نسقت عملياتها مسبقا مع الجيش الإسرائيلي، وأن السيارتين كانتا تحملان شعار المنظمة بشكل واضح.

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن توقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق إلى الفلسطينيين داخل القطاع .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، أوردته قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالصدمة جراء قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق شامل بشأن مقتل أعضاء الفريق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وكانت 26 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وفقا لتصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين في قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 32975 والإصابات إلى 75577

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى 7 من أكتوبر الماضى.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75577 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 مواطنا، وإصابة 83 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.