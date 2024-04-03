الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فقدت 330 جنديا على محوري كوبيانسك وأفدييفكا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 330 جنديا على محوري كوبيانسك وأفدييفكا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وقالت الوزارة في بيان: "على محور كوبيانسك، ضربت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، القوة البشرية والمعدات للعدو في مناطق ستروفكا في مقاطعة خاركوف، وصدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الآلي واللواء 95 للهجوم الجوي الأوكراني. في منطقة تيرني، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة: "أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت ما يصل إلى 30 عسكريًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة ومدفعين من طراز دي-20 عيار 152 ملم".

وعلى محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 25 المحمولة جواً، و24، و47، و59 الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكوي، وكيروفو، وفوديانوي، وبيرديتشي وتونينكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقد العدو ما يصل إلى 305 عسكريين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفع دي-20، ومدافع هاوتزر دي-30 ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة على جبهة حمهورية دونيتسك، وصدت 10 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "على جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات من الألوية الهجومية الآلية "24 و"58" و"53" للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم "241" في مقاطعة دونيتسك، وكذلك في مناطق تشاسوف يار وكورديوميفكا وكراسنوهوريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفقًا لوزارة الدفاع، تم صد 10 هجمات مضادة من قبل اللواء "81"، واللواءين الآليين "67"، و"72" من القوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الرابع من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق بيلوجوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيريستوفو وكراسنوي وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.