انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024 غدًا الخميس

ياسر رشاد - القاهرة -

تنطلق غدا الخميس انتخابات مجلس الأمة الكويتي لانتخاب 50 عضوا في فصله التشريعي الـ18.

ويحق لـ834 ألفا و733 ناخبا التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وفي الدائرة الثانية 39 مرشحا وفي الدائرة الثالثة 32 مرشحا الدائرة الرابعة 48 مرشحا وفي الخامسة 40 مرشحًا.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.

كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم غد الخميس موعدا للاقتراع.

وفي سياق متصل أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد امس الثلاثاء، برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق الرابع من أبريل الجاري، بناءً على المرسوم رقم (29) لسنة 2024، الذي يدعو الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة.

وأوكل المجلس للأجهزة التي تتمتع بطبيعة عمل خاصة مهمة تحديد عطلتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤونها، وذلك لضمان مراعاة المصلحة العامة.

ويتكون البرلمان الكويتي من 50 عضوًا يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب وفق القانون الكويتي، 834 ألفاً و733 ناخباً وناخبة في كافة الدوائر، وفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الحالي.