تنمية المشروعات يوقع عقدا بـ10.6 مليون جنيه لتطوير حي الضواحي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد مشروع تطوير حي الضواحي (4) بالمحافظة بقيمة 10.6 مليون جنيه، وفق بيان للجهاز اليوم.

ومشروع تطوير حي الضواحي تم تمويله بمنحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي بهدف تحسين وتطوير الخدمات الأساسية بالمنطقة وتهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات والأعمال الصغيرة وبالتالي توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين.

وأوضح رحمي أن المشروع يهدف إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقتي المروة والإسراء ورفع المستوى البيئي والصحي بالمنطقة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة خلال فترة تنفيذه ويستفيد منه نحو 20 ألف مواطن بالمنطقة، بحسب رحمي.

وناقش رحمي واللواء الغضبان العمل على التوسع في تقديم خدمات الجهاز للمشروعات الصناعية ببورسعيد وتم الاتفاق على أن يتولى الجهاز تقديم الدعم اللازم للمشروعات الجارى تنفيذها في المجمع الصناعى رقم 3/7 بجنوب بورسعيد وأن يقوم الجهاز بدراسة كل مشروع على حدى لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم بما يضمن استمرار هذه المشروعات ونجاحها وزيادة مقوماتها التصديرية.

وبحث الطرفان سبل التعاون والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجها وقدراتها التنافسية خاصة مع وجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج.

وبحسب بيان الجهاز، تناول اللقاء أيضا سبل التعاون بين الجانبين للعمل على تلبية الاحتياجات التنموية للمناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة التي يمكن أن تخدم القطاعات الاستثمارية بالمحافظة مما يسهم في تهيئة مناخ مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ونمو المشروعات القائمة.

وقال اللواء عادل الغضبان إن الجهاز ضخ منذ يونيو 2024 نحو 500 مليون جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة بالمحافظة تم من خلالها تمويل 14.3 ألف مشروع صغير ومتناهي بما أتاح توفير 24.5 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن تنمية الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا في المحافظة تعد من أهم محاور التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة.