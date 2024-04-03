5 مليارات في شهر.. احتياطي النقد الأجنبي يقفز لـ40.36 مليار دولار نهاية مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له لأول مرة منذ عامين، وفق بيانات البنك المركزي اليوم.

وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 40.36 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن تسلم البنك المركزي المصري 5 مليارات دولار أول شريحة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير مدينة رأس الحكمة.

كان احتياطي النقد الأجنبي فقد نحو 7.8 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار قبل أن يعوض خسائره بنحو ملياري دولار خلال آخر عام ونصف.