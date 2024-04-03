هنية: متمسكون بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من غزة وعودة النازحين

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي التي يتحدث فيها قادة محور المقاومة، الى أن "يوم القدس يمر هذا العام في ظل معركة طوفان الأقصى العظيمة".

ولفت هنية، الى أننا "نستذكر في هذا اليوم الإمام الخميني الذي نادى بيوم القدس من أجل أن تتحرك الأمة لنصرة وتحرير القدس والمسجد الأقصى، والقدس اليوم تعيش لحظة تاريخية بعدما بعثت معركة طوفان الأقصى أملاً بحتمية انتصارها وتحريرها".

ورأى أن "العالم يشاهد اليوم جرائم الاحتلال في غزة والضفة والقدس، وغزة تقدم اليوم صفحة مجيدة من صفحات الأمة بمقاومتها التي لا تستكين"، مضيفاً "مواكب الشهداء في كل القطاع تزيد غزة قوة وإصرارا وبأسا وعنادا".

وأكد أن "شعب بمقدار تضحيات شعب غزة هو أعز ما تملكه فلسطين، وفي هذه المعركة سقطت كل الأوهام التي صنعها العدو لنفسه ولجيشه"، مشدداً على أنه "لولا الغطاء والمشاركة الأميركية المباشران لما أمعن الاحتلال في القتل والعدوان".

كذلك أكد أن "أبطال غزة وفلسطين كسروا حاجز الخوف ونحن أمام فرصة تاريخية لهزيمة العدو، والمقاومة قالت نحن أمة لا نسكت على ضيم ولا نقبل أن يستفرد العدو بغزة"، مشدداً على أن "معركة طوفان الأقصى وحدت صفوف أبناء الأمة من خلال وحدة ساحات المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق".

وعن المفاوضات التي تتعلق بوقف الحرب في غزة، شدد هنية على أننا "متمسكين بمطالبنا بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين".