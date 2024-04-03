افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن اصابة خمسة اشخاص بجروح مختلفة جراء حادث سير على مفرق دير طحنيش في البقاع الغربي وتم نقلهم الى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وقد تسبب الحادث بحريق في احدى السيارات تمكن عناصر الدفاع المدني من اخماده.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصابة 5 اشخاص بحادث سير على مفرق دير طحنيش في البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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