مولوي اصدر قرارا بحل مجلس بلدية مزبود

اصدر وزير الداخلية بسام مولوي، قرارا حمل الرقم 301، قضى بحل مجلس بلدية مزبود - اقليم الخروب، بعد جملة الاستقالات الأخيرة لأعضاء المجلس، وتم تكليف قائمقام الشوف بالتكليف مارلين قهوجي، القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

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