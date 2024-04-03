اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث إن تفسيرات إسرائيل عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" جراء غارة جوية في قطاع غزة غير كافية وغير مقبولة، مطالبا بمزيد من التفاصيل.
واوضح سانتشيث في إفادة صحفية اليوم خلال زيارة إلى قطر، بان "ذلك غير مقبول وغير كافٍ، ونترقب تفسيرا أقوى وأكثر تفصيلا، وبعده سننظر أي الإجراءات سنتخذ".
والطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس هو مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الواقعة بأنها "حدث مأساوي تسببت فيه قواتنا في إلحاق الضرر بأفراد غير مقاتلين دون قصد"، مضيفا "يحدث هذا في الحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإسباني: تفسير إسرائيل للهجوم على موظفي الإغاثة غير كافٍ وغير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.