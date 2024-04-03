رئيس الوزراء الإسباني: تفسير إسرائيل للهجوم على موظفي الإغاثة غير كافٍ وغير مقبول

اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث إن تفسيرات إسرائيل عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" جراء غارة جوية في قطاع غزة غير كافية وغير مقبولة، مطالبا بمزيد من التفاصيل.

واوضح سانتشيث في إفادة صحفية اليوم خلال زيارة إلى قطر، بان "ذلك غير مقبول وغير كافٍ، ونترقب تفسيرا أقوى وأكثر تفصيلا، وبعده سننظر أي الإجراءات سنتخذ".

والطاهي الإسباني الأميركي خوسيه أندريس هو مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الواقعة بأنها "حدث مأساوي تسببت فيه قواتنا في إلحاق الضرر بأفراد غير مقاتلين دون قصد"، مضيفا "يحدث هذا في الحرب".