الخارجية الروسية: العقوبات الكورية الجنوبية خطوة "غير ودية" وسنرد عليها

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن موسكو تعتبر قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية خطوة "غير ودية" وسترد عليها في الوقت المناسب.
واوضحت زاخاروفا للصحفيين في إفادتها الصحفية الأسبوعية، بان "هذه خطوة غير ودية من سول وهو أمر مؤسف للغاية. أؤكد أن فرض عقوبات غير مشروعة سيكون له تأثير سلبي على العلاقات مع روسيا".
وأضافت "روسيا تعمل على تطوير علاقات حسن الجوار مع كوريا الشمالية الصديقة وفقا لمعايير القانون الدولي دون الإضرار بالأمن القومي" لكوريا الجنوبية.
وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات على سفينتين روسيتين قالت إنهما تحملان شحنة عسكرية إلى كوريا الشمالية.
وذكرت سول أمس الثلاثاء أنها فرضت أيضا عقوبات على منظمتين روسيتين ومواطنين روسيين على صلة ببرامج بيونجيانج النووية والصاروخية.
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