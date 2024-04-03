الأمم المتحدة تعلن تعليق الحركة بغزة ليلًا لمدة 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، تعليق الحركة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة؛ لتقييم الوضع الأمني بعد مقتل موظفين بالمطبخ المركزي العالمي.

وشدد دوجاريك على أن تأخير المساعدات الإنسانية يمنع وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى من هم بحاجة إليها في غزة، مشيرا إلى أن 75% من السكان في القطاع نزحوا من مناطقهم و100% من الطلاب خارج المدارس.

وأوضح دوجاريك أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحث الشركاء على مواصلة دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.