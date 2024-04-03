اخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن تعليق الحركة بغزة ليلًا لمدة 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، تعليق الحركة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة؛ لتقييم الوضع الأمني بعد مقتل موظفين بالمطبخ المركزي العالمي.

وشدد دوجاريك على أن تأخير المساعدات الإنسانية يمنع وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى من هم بحاجة إليها في غزة، مشيرا إلى أن 75% من السكان في القطاع نزحوا من مناطقهم و100% من الطلاب خارج المدارس.

وأوضح دوجاريك أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحث الشركاء على مواصلة دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا