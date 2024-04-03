رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة أسوان خلال أيام عيد الفطر المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت جامعة أسوان، رفع حالة الطوارئ، بالمستشفيات الجامعية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه تم تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال فترة العيد حرصًا على سلامة المرضى، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الإدارية من حضور الأطباء وأطقم التمريض خلال أيام العيد، مع مراعاة مواعيد الزيارة للمرضى في مواعيدها المقررة حرصًا على سلامة المرضى وعدم الزحام داخل أقسام المستشفى الجامعي، من خلال تطبيق خطة طوارئ أيام العيد.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدين من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل في حال حدوث أي طوارئ تعيق عمل الأطقم المتواجدة، حرصا من إدارة المستشفيات على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم توفير كافة الإمكانيات الطبية لخدمة مرضى السودان الشقيق، وتفعيلًا لدورها الاستراتيجي والإقليمي في علاج المرضى السودانيين، وأيضًا على الصعيد المحلي لا تتقاعس مستشفيات الجامعة في تقديم الخدمة لمرضى محافظة أسوان ومرضى أهالي محافظات جنوب الصعيد بمستشفى أسوان الجامعي، لخدمة مرضى جميع أقسام المستشفى الجامعي خلال أيام عيد الفطر المبارك.