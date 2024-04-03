مصرع ربة منزل وابنتها صدمتهما سيارة نقل في الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل، بمنطقة كوبري كمال في نطاق قرية الهياتم التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا من قسم شرطة مركز المحلة، ببلاغ الأهالي بمصرع سيدة وابنتها أعلى كوبري كمال في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة، في حادث تصادم سيارة نقل كبيرة.

وتبين من التحريات مصرع رندا محمد بدر، ربة منزل، وابنتها ندى سامح بركه، بعدما صدمتهما سيارة نقل، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

جرى ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.