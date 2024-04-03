شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يسير بخطي ثابتة نحو الانطلاق للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة في حكم مصر سائلا المولى -عز وجل- أن يسدد خطاة لما فيه خير للبلاد.

وقال نقيب الإعلاميين، إن الرئيس السيسي يسير بخطي ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي ترسخت قواعدها منذ توليه المسئولية.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة لمصر في عهد الجمهورية الحديثة التي قوامها التنمية والبناء وجنى ثمار السنوات الماضية بعد تجاوز كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية بفضل تكاتف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن خطاب الرئيس السيسي للشعب المصري كان شاملا وواضحا لمستقبل الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة ومن أهمها تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لنبدأ معا عهدا جديدا نحقق فيه ما هو أفضل لوطننا الأبي.