غانتس: هدفنا يجب أن يكون إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان هذا الصيف

شدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أنه "على عائلات المحتجزين أن تدرك أننا نقوم بكل ما يلزم من أجل إعادة أبنائها، وهدفنا يجب أن يكون إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان هذا الصيف"، مؤكداً أنه "ينبغي أن نتفق على موعد للانتخابات بحلول أيلول وبحثت موعد الانتخابات الإسرائيلية مع رئيس الوزراء والقادة السياسيين".

ولفت غانتس، الى أنه "يجب أن نستمر في الحوار مع الأميركيين بخصوص العملية العسكرية في رفح، وأنا أوضحت للأميركيين أن العملية في رفح مهمة وتمنع حماس من تنظيم نفسها".