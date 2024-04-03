البيت الأبيض: ينبغي ألا يؤثر هجوم إسرائيلي قتل موظفي إغاثة على محادثات الهدنة

اعلن البيت الأبيض إن واشنطن لا تتوقع أن تؤثر ضربة إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة موظفين بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في قطاع غزة على محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في إفادة، بان "مفاوضات وقف إطلاق النار والاسرى جارية، لن أتوقع وجود أي أثر محدد على هذه المناقشات بسبب الضربة".