انت الان تتابع خبر بسبب العنصرية.. الاتحاد الاسباني يعاقب خيتافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك بسبب إهانات عنصرية ومعادية للأجانب طالت الأرجنتيني ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية، خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي.

ويتعين على النادي وضع لافتة في المنطقة المغلقة من المدرجات تدين أعمال العنف، العنصرية، كراهية الأجانب عدم التسامح في كرة القدم، فضلا عن رسالة دعم للعب النظيف، بحسب ما أوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.



واضطر حكم المباراة إلى إيقافها لفترة وجيزة بعد إهانات موجهة للاعب الأرجنتيني، فيما كشف المدرب كيكي سانشيس فلوريس تعرضه أيضا لمجموعة من الشتائم.

وجاءت هذه الأحداث بعد مباراة ودية البرازيل وإسبانيا، منظمة لمواجهة العنصرية، ردا على إهانات تعرض لها أكثر من مرة البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد.

