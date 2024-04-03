حكومة زيمبابوي تعلن كارثة الجفاف وبحاجة لـ 2 ملياردولار للمساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت زيمبابوي حالة الكوارث، اليوم الأربعاء الموافق3 أبريل2024، بسبب الجفاف المدمر الذي يجتاح معظم جنوب إفريقيا.

رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا

قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إن الأمة تحتاج إلى 2 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو تلقى أكثر من 80٪ من بلدنا هطول أمطار أقل من المعتاد».

وأضاف منانجاجوا، أن الأولوية القصوى للبلاد هي "تأمين الغذاء لجميع الزيمبابويين، لا يجب على أي زيمبابوي أن يستسلم للجوع أو يموت منه".

وناشد منانغاغوا وكالات الأمم المتحدة والشركات المحلية والمنظمات الدينية.

واتخذت حكومتا زامبيا وملاوي المجاورتان إجراءات مماثلة.

ظاهرة النينيو ، وهي ظاهرة مناخية تحدث بشكل طبيعي وتدفئ أجزاء من المحيط الهادئ كل سنتين إلى سبع سنوات ، لها تأثيرات متنوعة على الطقس في العالم.

وفي جنوب أفريقيا، يتسبب هذا المرض عادة في هطول أمطار أقل من المتوسط، لكن هذا العام شهد أسوأ جفاف منذ عقود.

ويعيش أكثر من 60 في المئة من سكان زيمبابوي البالغ عددهم 15 مليون نسمة في المناطق الريفية، ويزرعون الطعام الذي يتناولونه، وأحيانا فوائض صغيرة يمكن بيعها لتغطية نفقات مثل الرسوم المدرسية.

مع مشاركة قليلة نسبيا في الاقتصاد النقدي ، لن يتمكن العديد من هؤلاء من شراء الطعام حتى عندما يكون متاحا في الأسواق.

وقد أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالفعل برنامجا للمساعدات الغذائية يستهدف 2.7 مليون زيمبابوي، أي ما يقرب من 20 في المائة من سكان البلاد، من يناير إلى مارس.

وفي السابق، كانت قوة زراعية إقليمية ومصدرا للحبوب، اعتمدت في السنوات الأخيرة أكثر فأكثر على وكالات الإغاثة لتجنب الجوع الجماعي بسبب الظروف الجوية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات.

"نتوقع 868273 طنا متريا من حصاد هذا الموسم. وبالتالي، تواجه أمتنا عجزا في الحبوب الغذائية يبلغ حوالي 680000 طن متري من الحبوب، سيتم سد هذا العجز عن طريق الواردات" ، قال الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

وكان الإعلان متوقعا على نطاق واسع بعد إجراءات مماثلة اتخذتها زامبيا ومالاوي المجاورتان، حيث أدى الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو المناخية إلى حرق المحاصيل، تاركا ملايين الأشخاص في حاجة إلى مساعدات غذائية.

ألقي القبض على رئيسة اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي (ZMF)، بتهمة الاحتيال بعد محاولتها بيع ثلاثة مناجم لا تملكها.

وقال المتحدث باسم الشرطة بول نياثي لوسائل الإعلام المحلية إن هنريتا روشوايا احتجزت الشرطة بعد تلقي شكوى بشأن معاملات التعدين.

وأضاف نياثي أن روشوايا "تساعد الشرطة في التحقيقات".

ومثلت أمام المحكمة يوم الأربعاء وعارض المدعي العام الإفراج عنها بكفالة.

وفي العام الماضي، أدينت روشوايا بمحاولة تهريب ذهب تزيد قيمته عن 330 ألف دولار (272 ألف جنيه إسترليني) إلى خارج زيمبابوي في عام 2020.

كانت شخصية محورية في الفيلم الوثائقي لمافيا الذهب على قناة الجزيرة الذي كشف كيف تم تهريب كميات هائلة من الذهب من زيمبابوي إلى الإمارات العربية المتحدة.

وجهت محكمة في زيمبابوي، الاتهام إلى رجل يطلق على نفسه اسم النبي إسماعيل، بعد أن داهمت الشرطة المجمع الذي يقود فيه طائفة دينية وعثرت على أكثر من 250 طفلا بعيدا عن المدرسة واستخدامهم كعمالة رخيصة.

كما اكتشفت الشرطة 16 مقبرة غير مسجلة، بما في ذلك مقبرة سبعة رضع، في المزرعة على بعد حوالي 34 كيلومترا (21 ميلا) شمال غرب العاصمة هراري.

واتهم إسماعيل شوكورونجيروا وسبعة من مساعديه باستغلال الأطفال وحرمانهم من الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

وقال المتحدث باسم الشرطة بول نياثي إن التحقيقات لا تزال جارية وإن السلطات قد توجه مزيدا من الاتهامات.

كما يتهم زعماء الطوائف بخرق القوانين التي تتطلب تسجيل الوفيات والدفن وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه كان هناك حوالي 1000 شخص يعيشون في المزرعة قبل الغارة.

وسيبقى تشوكورونجيروا (56 عاما) ومساعدوه رهن الاحتجاز بعد أن قالت قاضية في جلسة المحكمة إنها ستصدر حكمها في طلب الإفراج عنهم بكفالة الأسبوع المقبل ولم يكن لأي من الرجال تمثيل قانوني في الجلسة، ولم يتضح مكان احتجازهم.

وناشد الرجال القاضي إطلاق سراحهم بكفالة، قائلين إنهم ليسوا أشخاصا عنيفين ولديهم أطفال يعتنون بهم وسيعانون إذا تم إرسالهم إلى السجن.

سافر بعض أتباع تشوكورونجيروا إلى جلسة المحكمة في بلدة نورتون القريبة لإظهار الدعم له.

"هذا الدين هو دين الله العظيم ولن يوقفه أحد" ، قالت عضو الكنيسة تابيث موبفانا ، وهي امرأة تبلغ من العمر 34 عاما قالت إنها ولدت في الطائفة عندما كانت في مكان آخر ولم تتعرض لأي إساءة نحن لسنا خائفين ولا يمكن إيقافنا".

وصل ضباط الشرطة المسلحون بالغاز المسيل للدموع إلى المزرعة يوم الثلاثاء في شاحنات.

وعادت الشرطة إلى المزرعة يوم الأربعاء مع الأخصائيين الاجتماعيين واعتقلت أطفالا ونساء، كثير منهم مع رضع، وأخذتهم في حافلات إلى ملجأ.

ويعتقد أن هذه الطائفة هي واحدة من العديد من الجماعات المسيحية الرسولية في زيمبابوي، والتي يمكن ملاحظة أتباعها من خلال أرديتهم البيضاء الطويلة، حيث ترتدي النساء والفتيات أيضا الحجاب الأبيض.

تدمج الجماعات الرسولية المعتقدات التقليدية مع عقيدة الخمسينية بعضها منعزل ويتجنب الطب الحديث ، ويبقي الأطفال بعيدا عن المدرسة ويمارسون تعدد الزوجات.