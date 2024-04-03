محافظ أسوان يُسلم مليون جنيه جوائز حفظة القرآن الكريم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجوائز المالية لـ10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه لكل منهم، في الاحتفال الذي نظمته مؤسسة سيناء للخير والتنمية، وجمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلي، بالتنسيق والتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم"، وبحضور الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، والشيخ حنفي محمود، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، وأحمد طارق، ممثل جمعية الوسيم.

وقدّم اللواء أشرف عطية، التهنئة للمتفوقين من أهل القرآن، نظرًا لما حققوه من جهد وتفوق ملموس في حفظ كتاب الله، مما يؤكد على أن مصر مهد السماحة والاعتدال بين الأديان وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة، وهو الذي يتطلب معه تربية النشء على الفكر الصحيح وسمو الأخلاق في إطار المنهج القرآني السمح سواء فيما يتضمنه من الالتزام في العبادات أو الرقي في المعاملات الإنسانية.

وأضاف: "نفتخر ونعتز بأبنائنا من حفظة كتاب الله، ونتمنى أن يكونوا دائمًا نماذج مشرفة يحتذى بها، وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم على حفظ كتاب الله وغرس حبهم له وتقديسه، وخلق روح التنافس في حفظه، مصداقًا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، للعمل بتعاليمه في حياتهم ومستقبلهم مما يؤسس نفوسهم وعقولهم على صحيح الدين وسماحته، والمشاركة في مختلف المسابقات الدينية، وليصبحوا مستقبل مصرنا الحبيبة المشرق في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد الرحيم محمد، واختتمت بقيام محافظ أسوان بالتقاط الصور التذكارية مع المكرمين من حفظة القرآن الكريم.