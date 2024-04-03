رئيس الوزراء البريطاني مهددًا نتنياهو: هناك مجموعة من الإجراءات التي ستتبعها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريحات لصحيفة "ذا صن"، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس وأخبره أن الوضع في غزة أصبح لا يطاق بشكل كبير.

وأشار سوناك إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث، مؤكدا أن استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث وهناك أسئلة تحتاج لإجابات.

وأوضح سوناك أن بريطانيا لديها نظام ترخيص تصدير أسلحة يلتزم به وهناك مجموعة من الإجراءات التي ستتبعها حكومته.

من جانبها، قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي.

وأوضحت القناة العبرية أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" البريطانية، أن 56% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكشف الاستطلاع البريطاني أن 59% من مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان في غزة.