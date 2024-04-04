"سو- 34".. مقاتلة روسية تشن ضربة جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه قيام مقاتلة من طراز "سو- 34" تشن ضربة على المواقع الأوكرانية.

وحسب وكالة سبوتنيك أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة روسية من طراز "سو- 34" شنت ضربة جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، على محور جنوب دونيتسك بقنابل غير موجهة من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار.

وأشارت الدفاع إلى أن الضربة استهدفت معقلا للقوات الأوكرانية وقوته البشرية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.