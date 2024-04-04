الريجي: ضبط منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة عند مدخل مخيم صبرا

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنّه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب، ضبطت فرقها المختصة بنتيجة عملية دهم بمؤازرة الجيش اللبناني عند مدخل مخيم صبرا من جهة الرحاب كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والسيجارة الالكترونية vape".
كذلك كَمَنت لمركبة "فان" وضبطت في داخلها كميات من التبغ المعدّ لتصنيع المعسل المزور.
وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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