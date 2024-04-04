توجه عضو لجنة "التربية" النيابية النائب ادغار طرابلسي، الى وزير التربية عباس الحلبي، قائلا أن "الاستاذ المتقاعد وحياته الكريمة أولوية. صندوق التعويضات يُموَّل بقانون. أما وأن القانون قد ضُرِب ليُستبدَل ببروتوكول غير قانوني، فلا يُلزِم أحد بالدفع. وبالتالي، التهويل على المدارس التي لم تلتزم بالدفع، هو إجراء غير قانوني وجائر. القانون هو الحل".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي للحلبي: التهويل على المدارس التي لم تلتزم بالدفع لصندوق التعويضات هو إجراء غير قانوني وجائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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