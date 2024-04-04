حمية بحث مع سفير قطر التطورات في لبنان والمنطقة

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة تعارفية، حيث جرى استعراض لأخر المستجدات والتطورات الحاصلة على صعيد لبنان والمنطقة.
هذا، وتم البحث في تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، لاسيّما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.
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