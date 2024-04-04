شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 10 كم.. زلزال يضرب شمال غربي الصين بقوة 5.5 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إنّ زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، ضرب مدينة مانغيا في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.

وأشار إلى رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 38.39 درجة شمالاً وخط الطول 90.93 درجة شرقا. الزلازل في الصين وتايوان وأمس الأربعاء، ضرب زلزال تايوان شعر به جميع سكان الجزيرة، بقوة 7.2 درجة.

ووقع زلزال تايوان في الساعة 0758 صباحا الأربعاء (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومتر. ضحايا زلزال تايوان ويعد أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عامًا، إذ أدى إلى إصابة 1011 شخصًا، حسبما ذكرت السلطات في آخر إحصائية اليوم الخميس.

فيما لا توجد معلومات بشأن 143 شخصًا محاصرين، بما في ذلك 71 من عمال المناجم في محجر، ومتنزهين في كهوف جبلية وممرات، وأشخاص في مركبات بأنفاق.