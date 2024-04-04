الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أن "ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبياً عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تدريجيًا بعد ظهر اليوم الخميس حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية ويتقلب الطقس اعتباراً من ليل الجمعة، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً ويشتد تأثيره اعتباراً من ظهر يوم الإثنين المقبل حيث تتساقط الأمطار بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة.

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل بينما تبقى مرتفعة نسبياً على الجبال وفي الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي إلى تشكّل ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً وتكون مترافقة برياح ناشطة خاصة شمال البلاد ليل الجمعة/السبت".

وذكرت ان "طقس السبت غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً. اما الأحد غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع أن تشتد أحياناً اعتباراً من فجر الاثنين مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق".