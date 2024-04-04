شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال شرق اليابان بقوة 6 درجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان، دون وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وشعر به سكان طوكيو. زلازل اليابان وأمس حذرت السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان.



ورُفع التحذير من حدوث تسوماني عن مقاطعة "أوكيناوا" في جنوب غرب اليابان.

كما طولب السكان بالبقاء في حالة تأهب، إذ من المحتمل حدوث المزيد من الهزات الأرضية بعد زلزال تايوان.

