التريلا اقتحمت المقهى ودهست الزبائن.. ارتفاع عدد حادث أسوان إلى 3 وفيات و5 مصابين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

ارتفع عدد ضحايا حادث اقتحام سيارة نقل مواد بترولية لمقهى في أسوان ودهس رواده وعدد من التكاتك إلى 3 وفيات و5 مصابين.

وقال الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه فور ورود بلاغ بالحادث تم على الفور الدفع بعدد من فرق الإنقاذ و سيارات الإسعاف والتى قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأضاف سعيد أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كان يتابع تفاصيل الحادث لحظة بلحظة ووجه المهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام محافظة أسوان بالذهاب إلى موقع الحادث.

وأشار سعيد إلى أنه انتقل رفقة سكرتير عام محافظة أسوان إلى مستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على المصابين وتلقيهم جميع الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها.

وكان اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بورود بلاغ من الأهالي باقتحام سيارة نقل مواد بترولية لمقهى بمنطقة الصداقة ودهس عدد من رواده بالإضافة إلى دهس 5 مركبات توك توك كانت أمام المقهى، وتم القبض على السائق وتحويله إلى النيابة العامة.

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