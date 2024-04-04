موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. متى تبدأ الاختبارات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024، من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل" تزامنا مع إعلان إجازة عيد الفطر، إذ أنه من المقرر عودة الطلاب للمدارس بعد إجازة العيد مدة 15 يوما.

موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

طلاب الشهادة الإعدادية ينتظرون امتحانات نهاية العام الدراسي لطلبة الشهادة الإعدادية، فيما تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

بحسب المديريات التعليمية فإن المدارس تقوم بوضع جداول الامتحانات ليؤدي الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل، وكل مديرية تعتمد المواعيد من المحافظ المختص.

موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

جداول ومواعيد الاختبارات مختلفة من مديرية لأخرى، لكن يجب أن تلتزم كل مديرية بموعد بدء ونهاية الامتحانات.

موعد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

بحسب المديريات فإن تقييم طلبة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني 2024 بلا امتحانات شهر، إذ يتم التقييم بامتحان نهاية العام فقط الذي يعقد خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل 2024 ومجموع درجات المواد في الترم بأكمله 140 درجة + 140 درجة في الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع الكلي للطالب في الشهادة الإعدادية 280 درجة وليس 300 درجة.

يذكر أن الطلاب والمعلمين يحصلون على إجازة العيد في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

ويعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى لاستكمال ما تبقى في الفصل الدراسي الثاني، في الـ 15 من أبريل الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومع إعلان الحكومة، إجازة عيد الفطر من يوم 9 إلى 14 أبريل، وعودة للطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، يتبقى أيام قليلة على انتهاء العام الدراسي 2024، الذي من المقرر أن ينتهي قبل أيام من عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في الثامن من مايو المقبل.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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