"النشرة": غارات جوية إسرائيلية استهدفت يارون ومارون الراس وأطراف عيناثا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدة ​يارون​ في قضاء بنت حبيل، بلدة ​مارون الراس​ وأطراف بلدة عيناثا". بدوره، أشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة مشّطت بالأسلحة الرّشّاشة من مواقعها في تلة الرادار داخل مزارع ​شبعا​ المحتلّة، التلال والمنحدرات المحيطة بالموقع والمطلّة على بلدة شبعا".

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