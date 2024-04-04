شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن بخاركيف بعد هجوم روسي بـ 11 مسيّرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل أربعة في مدينة خاركيف الأوكرانية، وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن، بعد هجوم روسي شُن بطائرات مسيرة، استهدف بنايات ومنشأة للطاقة.

وقتل ثلاثة من المنقذين في ضربة بعدما وصلوا لموقع بناية سكنية تعرضت لهجوم سابق، فيما أصيب 12 ثلاثة منهم في حالة حرجة. أضرار ببنايات سكنية كم لحقت أضرار ببنايات سكنية ومتاجر ومنشأة طبية وسيارات، إذ استخدمت روسيا 15 طائرة مسيرة على الأقل في الهجمات على خاركيف.

وأسقط الجيش الأوكراني 11 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 20 أطلقت على البلاد خلال الليل. هجمات روسية على أوكرانيا كما استهدفت طائرات مسيرة أيضا محطة للكهرباء ومحطة للطاقة الشمسية، في منطقة دنيبروبيتروفسك، مما تسبب في نشوب حريق أخمد لاحقا.

أيضا أصابت الضربات منشأة تعليمية ومركزا ثقافيا ومسكنا خاصا خلال الليل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.