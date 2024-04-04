شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 96 هزة ارتدادية في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان عن تسجيل 96 هزة ارتدادية منذ مساء أمس وحتى وقت مبكر من صباح اليوم.

ويأتي هذا بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر. زلازل تايوان ووقعت مراكز جميع الهزات الارتدادية في المنطقة الساحلية بمحافظة هوالين والمياه القريبة، حيث بلغت أقصى شدة للهزات 4 درجات.

وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار طفيفة نسبيًا في مناطق أخرى غير هوالين. ارتفاع حصيلة الضحايا في حين أنه ارتفع حصيلة الضحايا في هوالين اليوم، إلى 9 أشخاص.

كما أصيب أكثر من 1000 شخص، وهناك 101 شخص محاصر و34 مفقودًا .