شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلف اليمين لولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب النور بخالص التهاني والدعاء بالتوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الجديدة، داعيا الحزب بأن يوفقه الله في هذه الفترة التي تتصاعد فيها المخاطر والتحديات الإقليمية والعالمية -سياسيا واقتصاديا.

وقال الحزب :"نسأل الله أن يوفق الرئيس السيسي لما يحبه ويرضاه من طاعته وطاعة رسوله ﷺ التي فيها كل الخير للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة ويوفقه لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، لا سيما في هذه الفترة التي تتصاعد فيها المخاطر والتحديات الإقليمية والعالمية -سياسيا واقتصاديا.



وتابع الحزب :"نسأل الله أن يوفقه لقيادة مصر في دعم قضايا أمتنا العربية و الإسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وحفظ الله مصر قيادة و شعبا ووفقنا للعمل بما يحب و يرضى".