بول كنعان أثنى على قرار شورى الدولة: صلاحية رد القوانين منوطة برئيس الجمهورية وحده

أثنى رئيس "تجمّع موارنة من أجل ​لبنان​" ​بول يوسف كنعان​، علىقرار​مجلس شورى الدولة​ بوقف تنفيذ مرسوم ردّ ​قانون الإيجارات​ الصّادر عن ​مجلس الوزراء​ إلى مجلس النّواب. واعتبر في بيان، أنّ "مثل هذا القرار يؤكّد أنّ القضاء في لبنان ما زال بخير، وأنّ هناك قضاةً مرجعهم ضميرهم و​الدستور​ والقانون، على غرار رئيس المجلس القاضي فادي الياس والقاضي كارل عيراني في هذه القضيّة، وأنّ المؤسّسات في البلاد ليست مستقيمةً بغياب رئيس الجمهوريّة، وأنّ صلاحيّة ردّ القوانين منوطة برئيس الجمهوريّة وحده، الّذي لا شريك له ولا بديل عنه في هذا الحق".

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