شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": كافة محاولات قوى الشر لاستغلال القضية الفلسطينية لم تفلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن كافة المحاولات من قبل قوى الشر وجماعات الإخوان الإرهابية لاختطاف المشهد واستغلال القضية الفلسطينية لبث أفكارهم الخبيثة لم تفلح على الإطلاق، خاصة أن وعي الشعب المصري هو الذى يلعب دورًا في دحض هذه المحاولات البائسة للنيل من الوطن والمزايدة على ما قدمته الدولة المصرية للقضية الفلسطينية.

وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدولة ترسخ لحرية الرأي وتتيح الحوار للجميع من كافة القوى السياسية، لكن استغلال بعض هذه الجماعات المظاهرات والوقفات التضامنية للقضية الفلسطينية من أجل إطلاق هتافات عدائية، تكشف عن الوجه القبيح لهذه الجماعات التي تستغل القضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية الكبرى التي يعيشها شعب بأكمله، من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وتابع أن الموقف المصرى منذ اللحظة الأولى من اندلاع العدوان على غزة، لم يتأخر عن دعم القضية على الصعيد السياسي والإنساني والإغاثي، مؤكدة أن الشباب المصري ظل مرابطًا على الحدود من أجل تمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.