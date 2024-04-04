"الوفاء للمقاومة": تدمير القنصلية الإيرانية بدمشق جريمة موصوفة ومفترق شديد الخطورة بمسار الصراع

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان إثر اجتماعها الدوري بمقرها المركزي برئاسة النائب محمد رعد، أن "الهروب إلى الأمام هو خيار المُكابرين الذين إستنفذوا أساليبهم وإمكاناتهم فلا يحصدون إلاّ العجز والفشل في بلوغ أهدافهم".

ورأت الكتلة، أن "الكيان الصهيوني رُغم وِفرة القدرات التي استجمعها لديه، ورغم التبني والإحتضان والرعاية الخاصة التي حظّي بها من الإدارة الأميركية ومن دول الغرب عموماً، لم يجنِ من عدوانه الغاشم على غزة وأهلها إلاّ الخيبة والمراوحة".

وشددت على أن "ما ارتكبه الصهاينة في مجمع الشفاء في غزة من إنتهاكات وجرائم وممارسات وحشية ضد الأطباء والممرضين والممرضات والمرضى والأهالي، ليس إلاّ عينة إضافية كاشفة للطبيعة العدوانية الصهيونية التي ترى في إلغاء الآخر واسقاط حقوقه موجباً إجرامياً لحماية مصالحها وتشريع غصبها لحقوق الآخرين واحتلال أرضهم".

واعتبرت أن "الإعتداء الصهيوني الآثم الذي أدى إلى تدمير مبنى القُنصلية الإيرانية في دمشق، هو فعل سقوط ذريع لكيان العدو على كل الصُعد والمستويات ومدعاةٌ لوابلٍ من ردود الفعل التي هي حق مشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية المُلتزمة أمانة الدفاع عن شعبها ومصالحه ضد عُتاة المحتلين والمُفسدين في الأرض ومحترفي الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية والذين يُمثل الصهاينة عنواناً ونموذجاً لهم".

وأضافت الكتلة، أن "استهداف قائد حرس الثورة الإسلامية في سوريا ولبنان وتدمير مقر القُنصلية الإيرانية بدمشق، جريمة موصوفة تشكل مفترقاً شديد الخطورة في مسار الصراع الدائر سواء حول غزة أو مستقبل المنطقة".

كما دعت الكتلة "في آخر يوم جُمعة من أيام شهر رمضان المُبارك لهذا العام، إلى أوسع مشاركة في مراسم إحياء يوم القدس العالمي، إظهاراً للإلتزام بنُصرة قضية فلسطين وللتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع وأشرس هجمة عدوانية تستهدف إقتلاعه من أرضه وتشريده مجدداً من غزة وإبتلاع حقوقه في وطنه".