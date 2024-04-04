شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: خطاب الرئيس السيسي يوم التنصيب حدد أولويات العمل الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأتِ النائبة الدكتورة نهال المغربل، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية جديدة، مؤكدة على أهمية الخطاب الذي ألقاه سوم التنصيب في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادتِ المغربل بما ورد في خطاب الرئيس السيسي من تأكيد على عراقة وأصالة الشعب المصري، وعلى دوره في مسيرة التنمية، والوعي الذي يتمتع به الشعب المصري بأهمية التحديات التي تواجه الدولة المصرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وباصطفافه وراء القيادة السياسية لعبور هذه المرحلة بأمان، كما جاء خطاب الرئيس ليؤكد على الجمع بين الحداثة والتقدم اللذين تشهدهما الجمهورية الجديدة، وبين العراقة التي تنفرد بها مصر، ليعطي رسالة تفاؤل وطمأنينة للشعب المصري، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والرخاء.

وأشارتِ المغربل إلى أن البيان تضمن سبعة محاور رئيسية تمثل أولويات العمل الوطني للجمهورية الجديدة خلال السنوات القادمة، فبالنسبة لمحور العلاقات الخارجية، أكد الرئيس على الأمن القومي لمصر وعلى أهمية العلاقات المصرية المتوازنة في إطار المستجدات العالمية التي ترسم معالم العالم الجديد، وبحيث تلعب مصر دورًا رائدًا لترسيخ السلام والأمن والتنمية.