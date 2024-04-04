شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن الحصول عليه؟ ومن لهم الأحقية؟.. كل ما تريد معرفته عن تأمين البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على توفير تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، فقد أكد التشريع أن هذا التأمين يسرى على فئات محددة وهم المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص.

ومن ضمن الشروط التي نص عليها القانون، ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين، ويمكنك الحصول على تعويض البطالة ابتداءا من اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ومنح القانون الحق لك في الحصول على هذا التعويض لحين التحاقك بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا ايهما أسبق، ويمكن تحصل على استثناء في هذه المدة والتي قد تمتد إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

وقد حدد القانون بعض الضوابط والشروط للحصول على تعويض البطالة، ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.



ومن بين هذه الشروط أيضا أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، أو أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، أو أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.